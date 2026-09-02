Çorum'un Alaca ilçesine müftü olarak atanan Önder Arık, ilçedeki görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından müftülük personeliyle bir araya gelen Arık, Alaca’da yürütülen din hizmetleri ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, ilçede sunulan din hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Alaca’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Önder Arık, “İlçemizde din hizmetlerinin en güzel şekilde yürütülmesi için gayret göstereceğiz. Görevimizin ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Alaca İlçe Müftülüğü de yayımladığı mesajla Önder Arık’a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin ilçe, teşkilat ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.