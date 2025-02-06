Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen T.U'ya ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 tabanca, tüfek mermileri, içinde sıvı uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 şırınga, kağıda sarılı uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi ile evde bulunan K.G, Ş.G. ve E.M'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Editör: Anadolu Ajansı