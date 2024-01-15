Meteoroloji Çorum çevrelerinde yağıştan sonra rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bölgede genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Çorum, Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtınanın yarın gece 00.00'da başlayıp, akşam 21.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.