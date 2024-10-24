Çağrı Öztopcu ve Mustafa Gümüş’ün sahip oldukları Yeni Nesil Ocakbaşı Üçtutlar Mahallesi Anadolu 4. Sokak numara 13’te hizmete başladı.

Firma hakkında bilgiler veren Çağrı Öztopcu, “8 yılı aşkın süredir Fiore Cafe Bistro olarak faaliyet vermekte olan firmamızda konsept değişikliğine giderek Ocakbaşı Restoran olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Nezih ortamda müşterilerimize Adana, kuzu ciğer, tavuk, kuzu eti, kanat şiş kebap çeşitlerinin yanı sıra Adana, kuzu ciğer, tavuk, kuzu eti dürüm menüleriyle hizmet vermekteyiz” dedi.

Öztopcu ayrıca “Erzurumlu ustamızın hazırladığı Erzurum’un meşhur Cağ Kebabını da Cumartesi günleri Çorum halkının damak lezzetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztopcu, ocakbaşı menülerinin yanında ikram olarak haydari, mevsim salatası, soğan sövüş, ezme, tatlı ve semaver çayı ikram ettiklerini belirterek; “İlimizde faaliyet gösteren tüm sendikalara %10, öğrenci kardeşlerimize %15 ve toplu yemek organizasyonlarına da %10 indirim yapıyoruz” dedi.

Çağrı Öztopcu, Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan açılışa tüm Çorumluları davet etti.