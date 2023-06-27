Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

OLAY İSKİLİP'TE YAŞANDI

Olay, ilçeye bağlı Karaağaç Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'in üzerine yıldırım düştü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan diğer 3 kişi ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.