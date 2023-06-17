FATİH BATTAR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Çorum'da 67 binada 18 bin 524, öğrenci üniversite kazanmak için ter döktü.

Yarın ise Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 50 binada 12 bin 840, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 6 binada 955 aday girecek.

Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bazı öğrenciler ise geç kaldıklarından dolayı sınava giremedi.

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.

BU YIL DA MANZARA DEĞİŞMEDİ!

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi. Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara bu yıl da değişmedi.

Sınav merkezine ucu ucune gelen adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştılar.

Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenlerin olduğu görüldü. Kapılar 10.00'da kapandı.