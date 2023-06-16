2022-2023 eğitim öğretim yılı dün sona erdi. Çorum'da 473 okul ve kurumda, 90 bin 385 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla İnalözü İlkokulu ve Ortaokulunda karne töreni yapıldı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Punar, İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali Mustafa Çiftçi ile Genel Müdür Mehmet Punar, tüm öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yaptığı açıklamada 90 bin 385 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirtti.

Çorum’da 473 okul ve kurumda, 90 bin 385 öğrenci ve 7 bin 298 öğretmenle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tamamlandığını ifade eden İl Müdürü Abdullah Kodek, “Geleceğimizin umutları olan öğrencilerimize bilgi ve emekleri ile ışık, yürekleriyle rehber, davranışları ile örnek olan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Tatilin en güzelini öğrencilerin hak ettiğini dile getiren İl Müdür Kodek, öğrencilere bol bol dinlenmeleri, kitap okumaları ve kendilerine yeni ufuklar açacak deneyimlerde bulunmalarını tavsiye etti.

Kodek, “Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve çeşitli sebeplerden dolayı kaybettiğimiz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, bu dönem emekli olan öğretmenlerimize de emeklilik hayatlarında sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmesini canı gönülden temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)