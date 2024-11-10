Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş,

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2024/57 sayılı genelgesi çerçevesinde Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğünce norm kadro fazlası öğretmenlerin atama takvimini yayınlandığını belirterek, “Öncelikle bilinmesi gereken husus; norm kadro fazlası ya da depo öğretmen olarak tabir edilen öğretmenlerimizin tamamı maaş karşılığını doldurarak geçici görevlendirme yolu ile aynı ya da farklı okul ve kurumlarda görevlerini yapmaktadır” dedi.

Aile birliği, sağlık özrü, can güvenliği mazeretleri veya il içi-il dışı atama dönemlerinde mevcut görev yerlerine yerleşerek göreve başlayanların resen yer değişikliğine tabi tutulmasının, mevcut mağduriyet ve mahrumiyetlere yenilerini eklemekten başka bir sonuç üretmeyeceğini kaydeden Fatih Okumuş, “Norm kadro tespitinde, sonuçları gözetilmeden yapılan işlemlerin yeni sorunlara yol açmasına izin verilmemeli, norm kadro fazlası öğretmenler resen atamaya tabi tutulmamalıdır. Yeni mağduriyetlere mahal vermemek adına, bakanlık öncelikle illerde uygulama birliğini sağlamalıdır. Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında İl Millî Eğitim Müdürlüklerine inisiyatif tanınmalı, resen atama yerine ilçe içinde geçici görevlendirme yapılmalıdır.

Genelge hükümlerine göre ilçe dışına resen atama sürecinin uygulanmasına itiraz ediyor ve vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olası bir mağduriyette ilgili tüm öğretmenlerimize Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak hukuki destek sunacağız” ifadelerini kullandı.