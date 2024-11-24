Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emektar öğretmenler ve Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, emektar öğretmenler ve Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek onların bu anlamlı gününü kutladı. Geceye Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Ak Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum’da uzun yıllar görev yapan emektar öğretmenlerin yanı sıra Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin fedakarlıklarına ve ülkenin geleceğini inşa etmedeki rollerine dikkat çekti. Aşgın “Bugünlere gelip şehrimize hizmet etme şerefine nail olmamızda emeği geçen tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyor; Hakk'a yürüyen öğretmenlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Geleceğimizi inşa eden, kalplere dokunan, sevgisiyle umut olan, bilgeliğiyle yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.