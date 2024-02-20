Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çorum’da 446 işyerini ziyaret ederek İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) yaptı.

Araştırma kapsamında Çorum'un işgücü piyasasında öncü sektörlerin imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmetleri olduğunu belirten İŞKUR İl Müdürlüğü önümüzdeki 1 yıl içinde Çorum'da yüzde 22,7'lik istihdam artışı beklendiğini açıkladı.

1217 KİŞİLİK İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR

Çorum'da 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde önümüzdeki bir yıl içerisinde 1217 kişilik istihdam artışı beklendiğini ifade eden İŞKUR İl Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "İşverenler, 2024 yılı Temmuz ayı sonuna kadar istihdamlarının % 22,7 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleridir. Araştırma kapsamında önümüzdeki bir yıl içerisinde ilimizde konfeksiyon işçisi, inşaat işçisi, diğer bıçkıcılar, kontrplak imalatçıları ve ağaç işlem işçileri mesleklerinde istihdam artışı beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN SEKTÖR İMALAT

İŞKUR'un Çorum'da yaptığı işgücü piyasaası araştırmasına göre ayrıca Çorum genelinde açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün imalat sektörü olduğu belirtilerek; "İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler kadınlarda makineci, karton ve mukavva kutu imal işçisi, unlu mamuller paketleme işçisi; erkeklerde ise diğer kaynakçılar ve pürmüzcüler, gazaltı kaynakçısı ve ağaç biçme makinesi operatörü meslekleridir." denildi