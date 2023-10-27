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HARUN AKKAYA

Kadın A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi'nde 31 Ekim Salı günü Çorum'da oynayacağı Lüksemburg müsabakasını sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Biletlerin satışa çıkacağı tarih www.tff.org sitesinden daha sonra duyurulacaktır.

Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet satışları www.passo.com.tr sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden yapılacaktır. Passolig kart zorunluluğu aranmayacaktır. Sporseverler ilgili site üzerinden kayıt oluşturup TC kimlik numaralarına ücretsiz olarak bilet tanımı gerçekleştirebilecektir.

Maç günü stadyum gişelerinden de bilet satışı yapılacaktır. Taraftarlar TC kimlik kartlarını ibraz ederek ücretsiz şekilde kağıt bilet temin edebileceklerdir.