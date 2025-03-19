Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yaralanan ve 13 gündür tedavisi süren Salih Sarıçam (46), yaşamını yitirdi.

Çorum Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Sarıçam'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİSİ YOKTU

İftar sonrası bir arkadaşıyla birlikte söz konusu kahvehaneye çay içmeye giden Salih Sarıçam'ın olayla ilgili olmadığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre; saldırıda yaralanan İ.Y, Ş.M. ve O.Z'nin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.