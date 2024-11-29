Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Çorum’da Ekim’de ihracat yüzde 35,12, ithalat ise yüzde 23,24 artış gösterdi.

Verilere göre, ülke genelinde ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un dış ticaret verileri Ekim ayında da yükselişe devam etti.

Bir önceki ay 208,7 milyon dolar olan ihracat Ekim’de 282 milyon dolara, 261,6 milyon dolar olan ithalat ise 322,4 milyon dolara yükseldi.

Çorum’un 10 aylık ihracatı 3 milyar 001 milyon 709 bin dolar, ithalatı ise 2 milyar 636 milyon 198 bin dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’da Ekim ayında ihracat 130,4 milyon dolar, ithalat 76,3 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 4,4 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 13,6 milyon dolar, ithalat 3,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.