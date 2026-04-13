3.Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Amasyaspor'a Çorum FK taraftarları destek verdi.
Kırmızı Şimşekler taraftar grubu, Amasya ile Fatsa Belediyespor maçında komşu ili zor gününde yanlız bırakmadı.
Çorum FK taraftarları, maç boyunca tezahüratlarla Amasya'ya destek olurken, maç sonunda Amasyalılar da Süper Lig yolunda Çorum FK'ya başarılar diledi.
Amasya ile Fatsa Belediyespor arasında karşılaşmayı Amasyapor, 1-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.
ÇORUMLU FUTBOLCU GALİBİYETİ GETİRDİ
Amasyaspor'a galibiyeti getiren gol Çorumlu futbolcu Onur Kolay'dan gelirken, Amasyaspor bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.
Muhabir: Fatih Akbaş