Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Arca Savunma, ABD Savunma Bakanlığı'na 116.000 M107 155 mm'lik obüs mühimmatı tedarik etmek için sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Türkiye'nin ikinci kapsül fabrikası olan Arca Savunma, roket ve ağır kalibre mühimmat üretiminin yanı sıra Türkiye'nin ilk C4 plastik patlayıcı fabrikası olma özelliği de taşıyor.

Tedarik edilecek mühimmat, ABD tarafından Ukrayna’ya sevk edilecek mühimmatın yerini alacağı belirtildi.

Bloomberg’in iddiasına göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon, Türk savunma sanayii firmalarından Arca Savunma’dan 166 bin adet 155mm’lik obüs mühimmatı tedarik edecek.

Mühimmatın tamamının bu yıl Pentagon’a teslim edilmesi ve gelecek yıl ise ek siparişlerin verilmesi planlanıyor.

ABD, Türkiye’den binlerce adet 155mm’lik obüs mühimmatı ile patlayıcı madde tedarik etmeye hazırlanıyor. İlk etapta 116 bin adet mühimmat tedariki hedefleniyor.

Öte yandan ABD, Türkiye’den TNT olarak bilinen trinitrotoluen ve itici gaz olarak kullanılan nitroguanidin tedarikini de hedefliyor. Tedarikin gerçekleşmesi durumunda, ABD’nin NATO standardı 155mm mühimmat üretimi üç katına çıkacak.

Bir diğer Türk savunma sanayii firması ise 2025 yılına kadar Teksas’ta 155mm’lik obüs mühimmatı üretimi için hatlar kuracak.

Kurulacak hatlar, ABD’nin toplam 155mm obüs mühimmatı üretiminin %30’luk kısmını üstlenecek.

Bahsi geçen tedarikler ile Ukrayna’nın mühimmat ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.