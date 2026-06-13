Şehrin farklı bölgelerinde Çorum’un hizmetine açılan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne bir yenisi daha geliyor.

Çorum Belediyesi, Sosyal Tesisleri 2026 yılında da tesis sayısını artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akkent'te Akkent 4. Cadde'de yeni sosyal tesisin mahalle ve Çorum halkının hizmetine sunulacağı açıklandı.

3 YIL ÖNCE DAHA FARKLIYDI

İlk zamanlar fiyatıyla ve kalitesiyle dikkat çeken ve vatandaşların uğrak noktalarından biri olmayı başaran Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri, 3 yılda yiyecek-içecek fiyatlarına yapılan zamla birlikte cazibe merkezi olmaktan çıktı.

Belediye sosyal tesislerdeki fiyatlar için artan enflasyon ve maliyetleri öne sürse de vatandaşlar yemek fiyatlara bir düzenleme bekliyor.