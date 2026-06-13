Sabah Gazetesi Gastronomi yazarı, Türkiye’nin önde gelen yemek yazarlarından biri olan İdil Açıkalın, Çorum mutfağını bu hafta köşesine taşıdı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde Çorum ve Çorum mutfağı ile övgüyle bahseden İdil Açıkalın, Çorum mutfağının sadece leblebiden ibaret olmadığına dikkat çekti.

Binlerce yıllık Hitit mirasıyla, coğrafi işaretli ürünleriyle, güçlü mutfak hafızasıyla ve bu mirası geleceğe taşıma kararlılığıyla gastronomi dünyasında çok daha büyük bir hikâye olduğunu belirten İdil Açıkalın, köşesinde Çorum mutfağı ile ilgili şunları söyledi;

"Bazı şehirler vardır; sizi ilk karşılayan tarihi olur. Bazıları doğasıyla büyüler. Bazıları ise daha ilk lokmada kalbinize yerleşir. Çorum, benim için işte tam da böyle bir şehir. Geçtiğimiz günlerde Çorum'da düzenlenen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri'ne katılma fırsatı buldum. Üç gün boyunca yalnızca yemek pişirilmedi; kültür, tarih, gelenek ve emek, ateşin etrafında yeniden anlatıldı. Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği bu etkinlik, yalnızca başarılı değil, aynı zamanda vizyoner bir organizasyondu.

EŞSİZ PİŞİRME TEKNİKLERİ



Açık ateşin başında yükselen dumanlar arasında bir şeyi çok net gördüm: Çorum artık sadece leblebinin başkenti değil. Binlerce yıllık Hitit mirasıyla, coğrafi işaretli ürünleriyle, güçlü mutfak hafızasıyla ve bu mirası geleceğe taşıma kararlılığıyla gastronomi dünyasında çok daha büyük bir hikâye anlatıyor. Bugün yürütülen Gastro Çorum çalışmaları ve UNESCO hedefi düşünüldüğünde, Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasının hiç de uzak bir ihtimal olmadığını söylemek mümkün. Çorum obası da sergilenen lezzetlerde pişirme teknikleri konusunda Çorum'un eşsiz olduğunu gördüm.

ÇORUM MUTFAĞI YALNIZCA LEBLEBİDEN İBARET DEĞİL!

Dönüştüğü bu eşsiz lezzet leblebi, aslında şehrin karakterini de anlatıyor. Günler süren kavurma ve dinlendirme süreçlerinden geçen leblebi, tıpkı Çorum mutfağı gibi acele etmiyor. Zamana güveniyor. Gelenekten besleniyor. Oysa Çorum mutfağı yalnızca leblebiden ibaret değil. İskilip Dolması'nın ustalık isteyen pişirme tekniği, Kargı tulum peynirinin karakteri, Hitit ekmeğinin tarih kokan hikâyesi ve yöredeki tahıl kültürü bu mutfağı Anadolu'nun en özgün gastronomi hazinelerinden biri haline getiriyor. Bugün birçok şehir gastronomi kimliği oluşturmaya çalışırken Çorum'un zaten yaşayan, üreten ve anlatacak çok güçlü bir mutfak kültürü bulunuyor. Belki de bu yüzden Çorum'un hikâyesi samimi geliyor. Ateşin etrafında toplanan insanlar, aynı sofrada buluşan farklı kültürler ve geçmişten geleceğe taşınan tarifler...