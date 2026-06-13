Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yeğeni İpek Özarslan'ın nikah şahidi oldu.

Ayşe-Gürbüz Özarslan çiftinin kızları İpek Özarslan, Onur Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Genç çifti mutlu günlerinde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yalnız bırakmadı.

Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Tahtasız; "Kendilerine bir ömür boyu artarak çoğalacak sevgi, saygı ve hoşgörü diliyorum. Mutlulukları daim, yuvaları huzur dolu olsun. Her iki aile için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı