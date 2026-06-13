Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yeğeni İpek Özarslan'ın nikah şahidi oldu.

Gelin ve damatlar artık burayı tercih ediyor
Gelin ve damatlar artık burayı tercih ediyor
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Ayşe-Gürbüz Özarslan çiftinin kızları İpek Özarslan, Onur Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Genç çifti mutlu günlerinde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yalnız bırakmadı.

Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Tahtasız; "Kendilerine bir ömür boyu artarak çoğalacak sevgi, saygı ve hoşgörü diliyorum. Mutlulukları daim, yuvaları huzur dolu olsun. Her iki aile için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı

bir veya daha fazla kişi, takım elbise ve düğün görseli olabilir

Muhabir: Atila Çiğdem