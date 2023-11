Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 2023 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkan Erol Karadaş başkanlığında gerçekleştirildi.

KARADAŞ: FİLİSTİN’DE ACİL ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR

Önceki gün meclis toplantı salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Erol Karadaş, Filistin’de insanlık dramının yaşandığını belirterek, “Birleşmiş Milletlere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşmış durumda. Çok acil bir ateşkese ihtiyaç olduğu apaçık. Biz de en kısa zamanda bu savaşın bir son bulmasını ve iki taraf arasındaki sorunun barışçıl bir çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Filistin’de ve benzeri ezilen ülkelerde yaşananlar, toprak bütünlüğünün, bağımsızlığın ne denli önemli olduğunun bir kanıtı. Eğer bugün biz, ülke olarak benzer bir durumdan çok çok uzakta isek bunun en büyük nedeni, Kurtuluş savaşımız ve sonrasında kurulan Cumhuriyetimizdir. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha rahmet ve minnet ile anıyorum” dedi.

‘TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN SANAYİCİMİZ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR’

2024 yılının arifesinde, Merkez Bankası faiz oranlarını reel düzeye çekerek enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, hükümetin de bütçe politikaları ve yapısal reformlarla büyümeyi desteklemesinin önemli olduğunun altını çizen Karadaş, “Reel kesimin, sanayinin içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen sanayicimiz, iş insanlarımız yılmadan bıkmadan üretmeye, değer yaratmaya gayret ediyor” diye konuştu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da Gazze’de yaşanan dramın bir an önce son bularak kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti.

BAŞARANHINCAL: AVRUPA’DA PEK ÇOK SEKTÖRDE ANA TEDARİKÇİ KONUMUNA GELDİK

Çorum’un dünyanın dört bir yanına üretim ve hizmet ihracatı yapar haline geldiğini ifade eden Çetin Başaranhıncal, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Türkiye dünyanın en rekabetçi piyasası olan Avrupa’da, makine sanayisinde, otomotivde, beyaz eşyada, hazır giyimde ve daha pek çok sektörde ana tedarikçi konumuna geldi. Her türlü engele rağmen büyümeye, güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyoruz. Türk iş dünyası artık dünyada çok prestijli bir konuma yükseldi ve başarıları artarak devam ediyor.”

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Dünya Odalar Federasyonu’nun Başkanlığına seçildiğini aktaran Başaranhıncal, Bu başarı ilk değil, şüphesiz son da olmayacaktır. Zira bu gurur verici temsil bize Türk iş dünyasının dünyadaki gücünü göstermektedir. Hedeflerimiz çok büyük. Lakin deneyimlerimiz ve referanslarımız da bir o kadar güçlü. Artık durmak gibi bir seçenek yok. Durursak, yarışı kaybederiz.

‘GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE, YENİ GİRİŞİMLERİ EKONOMİYE KAZANDIRMAYA MECBURUZ’

Mehmet Akif’in dediği gibi: “Duranlar için hayat hakkı yoktur. Beşeriyet durmuyor. Durursan muhakkak ezilirsin.” Bu bir bayrak yarışı. Yüzyıl evvel başlayan bu tarihin bize emanetini her geçen gün çıtayı çok daha yükselterek taşımaya gayret edeceğiz. Hür müteşebbisler olarak girişimcilik kültürünü güçlendirmeye, yeni girişimleri ekonomiye kazandırmaya mecburuz. Elbette bizler de 100 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip odamızın köklerinden aldığı deneyim ve güçle, her daim genç kalacak ideallerimizle ‘Güçlü Çorum, Güçlü Türkiye’ hedefiyle; Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı ‘vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’ sözü rehberliğinde Çorum’umuzu ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşımaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu’nun seçimi yapıldı.

Seçimde mevcut başkan Zeynep Yarımca, yeniden başkanlığına seçildi. Genç Girişimler Kurulunda ise yeni dönem Başkanı Mehmet Fatih Altan oldu.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.