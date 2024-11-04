Çorum’dan Ankara'ya hasta sevki yapan ambulans, Kırıkkale'de sol şeritte duran otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Sarıtaş (37) yönetimindeki 34 UB 2511 plakalı Hyundai marka otomobil, yolda başıboş bir köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte durdu. Bu sırada Çorum’dan Ankara’ya hasta sevki yapan R.D. yönetimindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halindeki Bilal Koçak’ın kullandığı 40 ABG 370 plakalı başka bir araç'a çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Sarıtaş, yolculardan Sultan S. (52), İsmail S., Gizem S. adlı bebek ile ambulansta bulunan aynı aileden hasta Fatih K. ve refakatçi Lütfi K. yaralandı. Ambulans sürücüsü R.D. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Soner Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Bilal Koçak, "Kazaya karışan araç sol şeritte 4’lüleri yakmış bekliyordu. Kapısını açmış, dışarıda bekliyordu. Ben de sağ şeritten normal yolumda gidiyordum. Ambulans aniden frene bastı araca vurdu, o savrulan araçta bana vurdu" dedi.