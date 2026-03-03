Çorum’da eğitim camiasını sarsan bir olay yaşandı.

Çorum Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören bir öğrencinin, okul idarecisinin odasına girerek bıçak çektiği iddia edildi.

Olay, öğretmenlerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden önlendi.

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni netlik kazanmayan bir tartışmanın ardından öğrenci, idareci odasına girdi.

Burada yaşanan sözlü gerginliğin kısa sürede büyüdüğü ve öğrencinin yanında taşıdığı bıçağı çıkararak idareciyi tehdit ettiği öne sürüldü.

İdarecinin odasında tesadüfen bulunan öğretmenler hızlı bir şekilde öğrenciye müdahale etti. Öğretmenlerin sağduyulu ve kararlı tutumu sayesinde olası bir yaralanma ya da daha büyük bir facianın önüne geçildi.