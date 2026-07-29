"Şampiyon olduktan sonraki Çorum ile ilk gittiğim Çorum arasında çok büyük fark var"
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3.Lig ekiplerinden Kırıkkale FK, Çorum FK'dan Berkay Arı'yı kadrosuna kattı.
Kırıkkale ekibi, 23 yaşındaki genç stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırıkkale FK'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, TFF 1. Lig takımlarından Çorum FK'da forma giyen, stoper oyuncusu Berkay Arı ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi
Muhabir: Fatih Battar