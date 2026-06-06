Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyyar satıcılık yapan Çorumlu Sancak Karıksız (52), pide salonu işleten Rıfat ve Zemzem Kaleli çiftini silahla yaraladı.

Olayın ardından Karıksız, aynı silahla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Çorumlu seyyar satıcı Sancak Karıksız ile pide salonu işleten Rıfat ve Zemzem Kaleli çifti ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çorumlu seyyar satıcı, esnaf çiftin dükkanını silahla bastı ve çifti yaraladı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan esnaf çift hastaneye kaldırılırken, olayın ardından silahla yaşamına son veren seyyar satıcı Karıksız'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çulhalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Karıksız'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.