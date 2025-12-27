Çorum’da 30 yaşındaki genç, kendisine ait otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, Buhara Evler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan K.’den gece saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, telefonla yaptıkları aramalara yanıt alamayınca endişelendi.

Sabah saatlerinde anne, evlerinin önünde park hâlindeki aracı fark edince kontrol etmek istedi.

Kapıları kapalı olan otomobilin içinde oğlunun hareketsiz halde yattığını gören anne, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde bulunan baba B. K., acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Gencin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.