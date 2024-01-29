İzmir'de yaşayan Çorumlu genç, dün gece saatlerinde trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Çorumlu Serhat Yıldırım ve arkadaşı Burak Kadir Göktaş, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaptıkları kaza sonucu araçtan yola savruldular.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Serhat ve arkadaşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta kazaya kurban giden Çorumlu Serhat Yıldırım, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde toprağa verilecek.