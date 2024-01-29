Ahlatcı Çorum FK’nın Göztepe karşısındaki beraberliğinde en büyük pay sahibi Geraldo’ya attı.

Tecrübeli futbolcu oyunda kaldığı 87 dakika içinde takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu.

Son haftalardaki başarılı performansı ile öne çıkan Geraldo, Göztepe savunmasındaki hatayı çok iyi değerlendirdi ve yukarda görülen pozisyonda kaleci Arda’dan kurtulduktan sonra topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü attı.

Golden sonra ise sevincini önce takım arkadaşları ile daha sonra ise tribündeki taraftarları ile böyle paylaştı.

Göztepe taraftarlarıda maçın ardından Geraldo’ya büyük övgüler yazdılar.