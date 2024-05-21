Çorum Gençlikspor Hentbolcusu Ceyda Ses, U 14 milli takım kampına davet edildi.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24-26 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan U 14 milli takım kampına Türkiye genelinden 21 sporcu çağrıldı.

Sekiz kişilik teknik ekip ile birlikte kampa girecek U 14 milli takımında Çorum Gençlikspor kulübü alt yapısında oynayan ve Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi pivot mevkiinde oynayan Ceyda Ses de davet edildi.

Gençlikspor Hentbol antrenörü Taner Adıkdı sporcusunun milli takım kampına davet edilmesinden son derece mutlu olduğunu belirterek kendisine başarılar diledi.