İstanbul Bakırköy’de İETT otobüsünün kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu Çorumlu Göksel Aksoy hayatını kaybetti.
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alören köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Göksel Aksoy, İstanbul'da İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi ise yaralanmıştı.
Göksel Aksoy'un cenazesinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar