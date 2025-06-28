Çorumlu güreşçi Mert İlbars, Almanya’da düzenlenen 38’inci Ordular arası Dünya Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 60 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sungurlulu milli güreşçi Mert İlbars, asker olarak da ülkemize madalya kazandırdı.

Almanya’nın Warendorf kentinde düzenlenen 38’inci Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Hüseyin Bakır’ın serbest stil 74 kiloda ikinci olmasından sonra bir gümüş madalya da Sungurlulu güreşçi Mert İlbars’tan geldi. Grekoromen stil 60 kiloda Türk Silahlı Kuvvetleri adına mindere çıkan Mert İlbars, finalde yenildi ve ikinci oldu.