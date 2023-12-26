Çorum futbol hakemliği adına son yılların en güzel haberi. B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit A Klasmana terfi kursuna çağrıldı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu yıl ilk kez devre arasında yapacağı Klasman belirleme takvimini açıkladı. Buna göre B Klasman A Klasmana yükselme terfi kursu 29 Aralık cuma günü TFF Riva tesislerinde yapılacak.

Bu terfi kursuna Türkiye genelinden toplam 12 hakem katılacak. Kursa Ankara’ya bağlı 3. bölgeden davet edilen tek isim Ahmet Ecevit. Bu Ecevit adına büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

İstanbul’da yapılacak kursta öncelikli olarak atletik yoyo testine girecek olan hakemler ardından yorum sınavı, video test sınavı ve ingilizce testlerine girecekler. Bu testler sonunda yapılacak değenlendirme sonucunda A Klasmana yükselecek isimler 3-4-5 Ocak tarihinde açıklanacak.

Çorum’da il hakemi olarak göreve başlayan Ahmet Ecevit 2013-14 sezonunda Bölgesel Lig hakemi oldu ve beş sezon bu ligde görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonunda C Klasman hakemi olarak 3. ligde görev yapmaya başladı.

Üç sezon C Klasmanda göre yapan Ecevit 2021-22 sezonundan itibaren B Klasman olarak 2. liglerde düdük çalmaya başladı.

Ahmet Ecevit bugüne kadar Bölgesel Amatör Lig’de 15, 3. ligde 23, 2. ligde 29 ve Türkiye Kupası’nda ise 3 olmak üzere toplam 70 maçta düdük çaldı.