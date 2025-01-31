Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 3. lig 2. grupta yarın oynanacak Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 14’de Fatsa İlçe sahasında Fatsa Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor takımlara arasındaki maçı Ahmet Ecevit yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Kırşehir’den Abdurrahman Atabay ve Ankara’dan Baran Can Durmuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kastamonu’dan Bekir Özcan. Gözlemci ise Mustafa Kürşad Uçar.

3. lig 2. grupta Fatsa Belediyespor takımı 17 maç sonunda 25 puanla yedinci sırada play-off mücadelesi verirken konuk Nevşehir Belediyespor ise 17 puanla 13. sırada ve ligde kalma mücadelesi veriyor.