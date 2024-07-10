SMA TİP1 hastası 4.5 yaşındaki Çorumlu Ela Nur Aydoğdu için başlatılan kampanyada, yurt dışında tedavi görebilmesi için gerekli olan 1.820.000 milyon dolar toplandı.

Türkiye'nin ve Çorum'un seferber olduğu Ela Nur için kampanyadaki hedeflenen tutar 2 yılın ardından toplandı.

SMA ilacı için hedeflenen 1.820.000 dolar dün itibariyle yüzde 100'lük başarı ile son buldu. Alp bebek şimdi tedavisi için yurtdışına gidecek.

KAMPANYAYA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Kampanya boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür eden aile, “Başta Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, hiçbir zorluk çıkarmayan zabıtaya, bizlere stant kurma noktasında yardımcı olan AHL Park AVM personellerinden Gözde hanıma, Zafer Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Volkan beye, Nazar Ekmek fırını çalışanlarına ve iş yerlerine kumbara koyarak bizlere destek olan yüreği güzel esnafımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

SIRADA EGE BEBEK VAR

Aile hayırseverleri şimdi de kampanyası devam eden Ege Bostancı bebek için destek vermeye davet etti.

ÇORUM’DAN TAM DESTEK

Çorumlular daha önce de SMA hastası Alp bebek, Zehra Meva ve İbrahim Çalış’ın kampanyasına destek vererek paranın toplanmasında üzerine düşeni yapmıştı.