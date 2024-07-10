Çorum’un sevilen esnaflarından köfteci Fevzi Çakmak, “Meraklı Köfteci” adını tescilletti.

2005 yılından mesleğe başlayan ve Çorum’un çeşitli bölgelerinde mekanlar açarak müşterilerine hizmet sunan Fevzi Çakmak, yaklaşık 4 yıldır da Şehirler arası Otobüs Terminali civarı, Fen Lisesi karşısında seyyar arabada kurduğu tezgahta köftecilik yapıyor.

Türk Sinemasının usta oyuncularının fotoğraflarıyla süslediği minibüsündeki tezgahında sunduğu köfte lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan Fevzi Çakmak, aracına da merhum Kemal Sunal’ın meraklı köfteci filminden esinlenerek, “Meraklı Köfteci” yazdırdı.

Fevzi Usta, bu ismin kendisi ile özdeşleşmesini resmiyete döktü. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Marka Tescil Belgesi almak için başvuruda bulunan Fevzi Usta, tescil belgesini aldı.

Çorum’da seyyar köfteci olarak marka tescili alan ilk esnaf olan Fevzi Usta, artık “Bizim Meraklı Köfteci” markasıyla müşterilerine hizmet veriyor.

Marka Tescil Belgesi’ni alabilmek adına uzun uğraşlar verdiğini anlatan Fevzi Çakmak, belgeyle artık isminin 10 yıl süreyle tescillendiğini dile getirdi.

Fevzi Usta, tüm müşterilerini tescilli markalı köftelerini tatmaya davet etti.