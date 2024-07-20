Fenerbahçe ve milli takımın Çorumlu başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci’nin ikinci bebekleri dünyaya geldi.

Kahveci çifti, Ata adını verdikleri ikinci oğullarını Dünya Fenerbahçeliler Günü’ne denk gelen 19.07.2024 tarihinde dünyaya getirdi.

Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde saat 08:23’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bildirici yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin bebeği 52 cm, 3.785 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”