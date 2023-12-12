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İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan’ın da yazarı olduğu 3 ciltlik “Afrika’da Sömürgecilik ve Eğitim” kitabı ödüle layık görüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ödülleri sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, final programıyla noktalandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İbrahim Sadri’nin sunumuyla gerçekleştirilen kapanış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dört yıl önce ‘Çünkü Sözümüz Var’ diyerek başladığımız ve 'Söz İyileştirir' diye devam ettiğimiz 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış programında bir aradayız. Acı ve hüzün dolu bir yıl geçirdik, geçiriyoruz. Depremin yaralarını sarıyoruz. Filistin ve Gazze’de binlerce kardeşimiz İsrail zulmü altında inliyor ve katlediliyor. Bu nedenle bu yılki edebiyat günlerimizi buruk bir şekilde geçiyoruz” dedi.

Programda 8 farklı dalda edebiyat ödülü sahibini buldu. Yılın Şiir Kitabı ödülünü Kâğıda Sarılı Rüzgâr adlı kitabıyla Ali Ural alırken; Yılın Öykü Kitabı, Aykut Ertuğrul’un kaleme aldığı Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler seçildi. Yılın Romanı ise Kaan Murat Yanık’ın Sular Üstünde, Gökler Altında kitabı oldu.

Yılın Edebiyat Dergisi ise Yedi İklim seçildi.

Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülünü Sana Gülücük Nara Öpücük adlı kitabıyla Gökhan Akçiçek kazandı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Türkiye Yazarlar Vakfı Başkanı Mehmet Doğan’ın olurken, Jüri Özel Ödülü, Filistinli Yazar Khalil Assali’ye verildi.

Yılın Araştırma - İnceleme Kitabı ise Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aydoğan ile İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan tarafından kaleme alınan 3 ciltlik Afrika’da Sömürgecilik ve Eğitim seçildi.

İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora programına devam ediyor.

AFRİKA’DA SÖMÜRGECİLİK VE EĞİTİM KİTABI HAKKINDA

Afrika’da Sömürgecilik ve Eğitim kitabında 15. yüzyılın ortalarından itibaren Batılı devletlerin Afrika’da köle ticareti ile başlattıkları sömürgecilik faaliyetlerini eğitim sistemine de nüfuz ederek nasıl güçlendirip toplumları kendi kültürlerine bile düşman edecek yapıya dönüştürme süreçleri anlatılıyor.

Sömürgecilerin, eğitimi, her zaman sosyal mühendisliğin birincil aracı olarak gördüklerinin vurgulandığı kitapta sömürgeciliğin resmi olarak sona ermesine rağmen her zaman bu ülkelerde ayakta kalmayı nasıl başardığı da çarpıcı bir dille ifade edilmiş.