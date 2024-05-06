İl Genel Meclisi Mayıs ayı oturumları dün başladı.

Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı ilk oturumuna AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz katıldı.

Ahlatcı ve Solmaz mecliste birer konuşma yaparak 5 yıllık dönemde başarılı çalışmalara imza atması temennisinde bulundu.

Toplantıda CHP’li meclis üyesi Ümit Er ise gündem dışı söz alarak SMA’lı çocukların durumuna dikkat çekti.

SMA hastalığı tedavisi Sağlık Bakanlığı’nın tedavi protokolü içinde yer almıyor ve devletimiz bu hastalarımızın tedavi ücretlerini karşılayamamakta. Karşılamadığı gibi Valiliklerimiz tarafından bu hastaların yakınlarına para toplaması içinde yetki ve izin vermesi gerekiyor. Toplum olarak bu durumu görmezden geliyoruz gibi. Lütfen toplum olarak bu çocuklarımıza biraz daha ilgili davranalım. Şu anda Çorum’da yürütülmekte olan bir kampanyamız var. Bu kampanyada evladımızın tedavi olabilmesi için bir miktar para toplanması gerekiyor. Ailemiz kermes düzenlemek istiyor ama ne yazık ki Çorum Belediyesi Kadeş Meydanı’nda düzenlenmek istenen kermese izin vermiyor. Bu hastalığın dünyada görülme riski on binde bir. Türkiye’de ise yaklaşık 2 bin civarında hasta çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın tedavisi için yapılan kampanyalara bazı destekler vermemiz gerekiyor.” dedi

Toplantının devamında 5201 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47.maddesi ile Mahalli İdariler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince İl Özel İdaresini n 2023 yılı bütçesi kesin hesabı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantı diğer gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.