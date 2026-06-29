Arca Çorum FK'da transferde hareketli günler bugün başlıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte mevcut kadrodan ayrılacak futbolcular ile kadroya katılacak yeni transferlere ilişkin resmi açıklamaların hafta içinde yapılması bekleniyor.

Başkan Savaş Balçık, Genel Koordinatör Tahsin Tam, Sportif Direktör Mustafa Soley ve Teknik Direktör Uğur Uçar'ın katılımıyla İstanbul'da devam eden toplantıların ardından kulüpten ayrılacak futbolcular büyük oranda belirlendi.

Sözleşmesi devam eden futbolcularla bu hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından bazı isimlere transfer görüşmesi yapmaları için izin verileceği ve bu oyuncuların kulüp arayışına başlayacağı öğrenildi. İzin verilen futbolcuların kamp çalışmalarına katılırken, menajerleri aracılığıyla gelen teklifleri de değerlendireceği belirtildi.

Mevcut kadrodan ayrılığı kesinleşen üç futbolcunun dışında 12-13 oyuncuyla daha yolların ayrılması bekleniyor. Bu konudaki son kararın, bugün İstanbul'da yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı toplantıda verilmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni sezon için görüşme yapılan ve büyük oranda anlaşma sağlanan futbolcuların da bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atarak kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.

Teknik Direktör Uğur Uçar'ın, yeni sezon hazırlıklarının ilk etapta yapılacak fiziksel çalışmalarına kadronun büyük bölümünün katılmasını istediği, bu nedenle transferlerin ve kadro planlamasının geciktirilmesinin istenmediği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı ekipte kampın başlayacağı bu hafta içinde transfer çalışmalarında hareketli saatler ve günler yaşanması bekleniyor.