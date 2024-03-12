Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Liseli Gençler A ve B Karate Türkiye finallerinde Kutay Tekin Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

7-10 Mart tarihleri aasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve üç gün süren şampiyonada kata ve kumite kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

50 ilden 362 okul ve 214’ü kadın olmak üzere toplam 429 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Gençler B kategorisi 61 kiloda tatemiye çıkan Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Çorum Belediyespor sporcusu Kutay Tekin tüm rakiplerine yenerek Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.