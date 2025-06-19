Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan genç veteriner hekim Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan aldığı destekle kendi çiftliğini kurdu.

Veteriner Teknikeri Sacit Sarı, 2,9 milyon liralık yatırımı için 1 milyon 665 bin lira hibe aldı ve kendi besi çiftliğini kurdu.

Çocukluktan beri hayvancılıkla uğraşan Sarı, yıllardır hayalini kurduğu çiftliğe kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

TKDK ile Avrupa Birliği standartlarında bir tesise sahip olduğunu aktaran 30 yaşındaki genç çiftçi;

“1995 Osmancık doğumluyum. Çocukluk yıllarımdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Veteriner laborant meslek yüksekokulu mezunuyum. Mezuniyetim sonrasında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalıştım. TKDK’nın desteklerinden okul yıllarımda haberdar oldum. Kendi işimi kurma hayalim için biraz para biriktirdikten sonra, ailemin ve TKDK’nın da desteği ile ilgi alanım olan büyükbaş besiciliği üzerine proje verdim. 5 dekarlık yatırım parselimde, 800 m2 kapalı alan üzerine 60 büyükbaş besi hayvanı kapasiteli bu modern tesisi 2024 yılında tamamlayıp, hibemi aldım. 2025 yılı kurban bayramı sezonuna yetiştirmek için tesisime ilk hayvanlarımı bağladım. Tesiste 2 çalışanımla işlerimizi yürütüyoruz. Hayvan refahının üst düzeyde olduğu, bakım ve beslemenin de aldığım makine ekipmanlarla birlikte kolaylaştığı, Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki işletmemde hayvanlarım oldukça güzel gelişim sağladı. Bundan sonraki yıllarda da işletmeme sütten kesilmiş erkek dana satın alıp, yılda bir dönem halinde 30 tonun üzerinde kırmızı et üretmeyi hedefliyorum. Ben okulunu okuduğum ve hayalini kurduğum hayvancılık tesisine TKDK desteği ile kavuştum. Hem veteriner teknikeri hem de TKDK’nın desteğinden yararlanıp kendi işinin patronu olmuş bir genç çiftçi olarak, bu desteklerin geniş kitlelere duyurulabilmesi için elimden gelen çabayı göstereceğim. TKDK destekleri tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen mesleki tecrübeye sahip gençlere ve kadınlara büyük bir fırsat sunuyor. Devletime ve projemin gerçekleşmesi sırasında yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı