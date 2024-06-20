Çorumlular her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı’nda mangal yapmak için piknik alanlarına koştu.

Ormanlık alanlarda mangal yakılmasının yasak olduğu yaz aylarında piknikçiler mesire alanlarını tercih etti.

Kurban Bayramının ilk iki günü kurban kesme telaşını atlatanlar, mesire alanlarında piknik yapıp mangal yakarak bayramın tadını çıkardı.

Çorumluların en çok tercih ettiği yerler Çatak Tabiat Parkı, Sıklık Tabiat Parkı, Çomar Barajı ve Bahabey Çamlığı oldu.

Aile büyükleri mangalın başında hazırlık yaparken çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.