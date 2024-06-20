Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde Güreş Şenliği düzenlendi.

Yıllardır düzenlenmesine rağmen düzenli olarak 3'üncüsü düzenlenen Kunduzlu Güreş Şenliği bu yıl ilk olarak Çorum Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN KATILIM OLDU

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşların ve misafirlerin katılımları ve çok sayıda sporcunun katıldığı şenlik büyük ilgi gördü.

Özellikle dışarıdan gelen köy nüfusuna kayıtlı insanların katılım ve kaynaşmaları ile birlik ve beraberlik örneği sergilendi.

MUSTAFA TAYYİP KÜÇÜK BAŞ PEHLİVAN OLDU

Her dalda ve kiloda müsabakalar yapıldı.

Rakiplerini yenen Çorum'un İskilip ilçesinden Mustafa Tayyip Küçük Baş Pehlivan oldu.

Tüm sıkletlerde şampiyonların madalya ve ödülleri düzenleme komitesinden İstanbul Kunduzlu Köyü Dernek Başkanı, Ankara Kunduzlu Köyü Dernek Başkanı, Gençlik ve Spor Çorum İl Müdürü, Köy Muhtarı ve katkıda bulunan sponsorlar tarafından takdim edildi.

GÜREŞ AĞASI BU YIL DA SADIK DOKALAK OLDU

Her yıl olduğu gibi Güreş Ağası seçimi yapıldı.

Artırmayı 1 milyon 610 bin TL'ye çıkaran önceki dönem güreş ağası Kunduzlu köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden İş İnsanı Sadık Dokalak tekrar seçildi.

Konuşmacılar tarafından Ata sporumuz Güreş ve birlik ve beraberliğin önemi hakkında konuşmalar yapılarak şenlik sona erdi.