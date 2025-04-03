Çorumspor'un ilk yıllarındaki unutulmaz futbolcularından ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası emekli Genel Sekreteri Namık Çoban (81) bu sabah Kırklareli'de hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Çorum Lisesi öğretmenlerinden Nursel Çoban'ın eşi olan Namık Çoban'ın kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kırklareli Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği ve bu sabah hayata veda ettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLECEK

4 kız çocuk babası olan Namık Çoban'ın cenazesi yarın Kırklareli'nde toprağa verilecek.