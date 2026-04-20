Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Karadeniz Bölgesi Elemeleri’ne Çorum'dan 4 stajyer avukat katıldı.

Bartın Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Karadeniz Bölgesi Elemeleri’nde Çorum'u Stj. Av. Sıla Tuğçe Kışla, Stj. Av. Şura Türkmen, Stj. Av. Lütfi Yusuf Yılmaz ve Stj. Av. Yusuf Boyraz temsil etti.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yarışmada Çorum Barosu'nu en iyi şekilde temsil eden stajyer avukatları tebrik ederek; "Günlerce büyük bir emek ve özveriyle çalışarak baromuzu başarıyla temsil eden takımımıza ve bilgi ile deneyimlerini bizlerle paylaşan değerli Cumhuriyet Savcımız Ali Savaş Çubukçu’ya değerli meslektaşlarım Av. Derya Öztekin ve Av. Oğuz Özkan’a şükranlarımı sunuyor; stajyer avukatlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı