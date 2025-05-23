Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Kent Meydanında kadınlara özel bankların ayrılması nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal mecralarda gündeme getirilen, “banklara cinsiyet ataması yapıldığı” ve “erkeklerin bu banklara oturmasının yasaklandığı” yönündeki haberlerin, Çorum’u karalamaya ve kamuoyunu yanıltmaya dönük maksatlı bir kampanyaya dönüştüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi Çorum Meydanı’nda hanımefendiler için bazı oturma alanlarının oluşturulması şehrimizin nezaket kültürünün bir yansımasıdır. Bu uygulama, hanımefendilere yer verilmesini önceleyen ve bu konuda toplumsal farkındalığı artıran bir çalışmadır. Hiçbir vatandaşımızın hakkını engellemeyen, kamusal alan kullanımı açısından herhangi bir kısıtlama getirmeyen bu uygulama; tam tersine, toplumsal duyarlılığı önceleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Bu küçük ve anlamlı dokunuşun, bir “skandal” gibi lanse edilmesi, “cinsiyet ayrımcılığı” gibi kelimelerle istismar edilmesi, kadına saygı ve toplum nezaketine karşı yürütülen haksız bir tartışmanın parçası olduğunu göstermektedir” dedi.

Çorum Belediyesinin, kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer alması için yıllardır çok sayıda örnek projeyi başarıyla hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Aşgın, “Kadın El Emeği Çarşısı, Kadın Kültür Merkezleri, Kadınlar Lokali, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, Hanımeli Yöresel Ürünler mağazalarının açılması gibi hizmetlerimiz hemşehrilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmakta, Türkiye’ye örnek gösterilmektedir. Çorum, kadınlara duyulan saygısıyla, toplumsal nezaketiyle ve şehir kültürüne sahip çıkma bilinciyle hareket eden bir şehirdir. Yapılan uygulamayı çarpıtarak farklı anlamlar yüklemeye çalışanlar, bu şehre ve bu şehirde yaşayan insanlara yabancıdır. Bazı odakların, şehrimize ve belediyemize yönelik yalan haberlerle algı operasyonu yapma çabaları beyhudedir. Bu ucuz karalama girişimleri ne Çorum halkı ne de kamu vicdanı nezdinde bir karşılık bulmamaktadır. Biz, hizmet üretirken popülizme değil, halkımızın gerçek ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, insan onurunu gözeten ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)