Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 4 yıllık çalışmalarının ardından sendikanın Çorum Merkez, Milli Eğitim ve il genelinde tek yetkili sendika konumuna ulaştığını açıkladı.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Çorum 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sendikanın Çorum genelinde yetkiyi göğüslediğini duyurdu.

Okumuş, elde edilen bu başarının 4 yıllık yoğun bir emek ve özverinin sonucu olduğunu vurguladı.

Yaptığı paylaşımda elde edilen başarıda emeği geçen tüm teşkilat kademelerine teşekkür eden Fatih Okumuş, şu ifadeleri kullandı:

"Başta bizlere güvenip yetkili kılan tüm üyelerimize, saha çalışmalarımızda ter akıtan iş yeri temsilcilerimize, kadın komisyonumuza, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, il divan kurulumuza ve başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yetkimiz hayırlı uğurlu olsun."

Okumuş, yetkili sendika olmanın getirdiği sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek ve haklarını savunmak adına gece gündüz demeden, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)