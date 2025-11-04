Çorum’da genel asayiş konularının ele alındığı Kasım Ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda il genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında alınan tedbirler, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzenini ilgilendiren diğer konular değerlendirildi.

Toplantıya Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz katıldı