1. Lig’de 2001 yılından bu yana en fazla gol atan Türk futbolcular listesi güncellendi.

Listenin zirvesinde Erzurum FK forması giyen deneyimli forvet Eren Tozlu yer aldı.

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı gollerle birlikte toplam gol sayısını 88’e çıkararak, 1. Lig’in 2001’den bu yana en golcü Türk oyuncusu unvanını elde etti.

ESKİ İKİ ÇORUM FK'LI DA LİSTEDE

Listede eski iki Çorum FK'lı da bulunuyor.

2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Çorum FK forması giyen Burak Çalık listenin 5.sırada yer aldı.

Çorum FK forması ile 47 maça çıkan Çalık 10 gol atarken, 1.ligde ise toplam 71 golle en golcü 5.isim oldu.

Listede yer alan diğer Çorum FK'lı isim ise Mehmet Akyüz oldu.

Akyüz 1.ligde attığı toplam 67 golle listenin 7.sırasında kendine yer buldu.

Burak Çalık ile birlikte aynı yıllarda forma giyen Akyüz, Çorum FK formasıyla 30 maça çıkmış 13 gole imza atmıştı.

Hazırlanan istatistik grafiğine göre Eren Tozlu’nun hemen arkasında Taner Demirbaş bulunuyor.

Demirbaş, toplam 86 golle ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise 1. Lig’de uzun yıllar forma giyen Özgür Can Özcan bulunuyor.