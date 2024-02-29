Çorum'un İskilip ilçesinden sonra Alaca ilçesine de Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Alaca Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesi için kurum görüşlerinin belirlendiği son yer tespit toplantısı gerçekleştirildi.

Alaca Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak , Teknoloji ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.