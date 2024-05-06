Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail ürünlerine boykot kararı alındı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatlarıyla işletmesi belediyeye ait sosyal tesislerde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı terörizmi boykot amacıyla, İsrail terörizmine destek veren firmaların ürünlerinin satışı yapılmayacağı duyuruldu.

Gazze’de yaşanılan insanlık vahşetine dikkat çekmek ve söz konusu ülkeyle bağlantısı olan ürünlerin boykot yapılması konusunda hasiyetlerinin olduğunu belirten Başkan Dere; “ Filistin’de yaşanılanlar bir insanlık dramıdır. Sungurlu Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi göstermek adına Meclis Toplantımızda, Belediye Meclis Üyelerimiz ile bu kararı aldık. Bir an önce bu zalimliğin son bulmasını ve Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşa ermesi Yüce Mevla’dan dilerim.” ifadelerine yer verdi.