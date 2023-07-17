FATİH BATTAR

Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Belediyesi'ne memur alımı başvuruları başladı.

1 Haziran 2023 tarihli yayımlanan duyuruya göre, İskilip Belediyesi'ne 5 memur alımı yapılacak. Başvurular 19 Temmuz'da sona erecek.

Memur alımına başvurmak isteyenler, İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak N0:2/4 İskilip/ÇORUM adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile ya da mail ile yapılabileceği ve mail yolu ile yapılacak başvuru için "Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde İskilip Belediyesi [email protected] mail adresine başvuru yapabilecekleri belirtildi.